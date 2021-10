Siatkarze LUK Lublin postraszyli w pierwszym secie meczu z Projektem Warszawa, ale ze stolicy wracają bez punktów

Lublinianie źle weszli w to spotkanie i szybko przegrywali 0:4. Na szczęście wzięty czas i kilka słów od trenera Dariusza Daszkiewicza pomogły uporządkować grę. Goście powoli odrabiali starty aż doprowadzili do remisu 13:13. Dobra gra atakiem, głównie Wojciecha Włodarczyka i wspierającego go Bartosza Filipiaka sprawiła, że po kilku kolejnych akcjach LUK wyszedł na prowadzenie 16:15.

Przyjezdni mieli szansę odskoczyć w ważnym momencie seta na 22:19. Trener Projektu, Andrea Anastasi poprosił jednak o wideoweryfikację, która pokazała błąd lublinian przy bloku. Jeden z zawodników dotknął taśmy i zamiast prowadzenia różnicą trzech punktów było tylko 21:20.

Goście mieli dwie piłki setowe, ale zespół ze stolicy wybronił dwie akcje i o zwycięstwie w premierowej partii decydowała gra na przewagi. Obie drużyny miały swoje okazje do zakończenia seta, ale po udało się to w końcu podopiecznym trenera Daszkiewicza.