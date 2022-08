Siatkarze LUK Lublin rozpoczęli przygotowania do sezonu od turnieju o "Puchar Króla Plaży LKPS". Zobacz zdjęcia

Zwycięzcami turnieju została para Kamil Nalepka i Mateusz Malinowski, którzy w finale pokonali prezesa Macieja Krzaczka i Szymona Gregorowicza. Najważniejsza jednak była dobra zabawa oraz integracja zespołu.

Nalepka to nowy asystent trenera Dariusza Daszkiewicza. Zastąpił on na tym stanowisku Grzegorza Kowalczyka. Wspiera on także reprezentację Polski, pracując jako jeden z dwóch statystyków i trenerów wspomagających w sztabie trenera Nikoli Grbicia.

Malinowski również wzmocnił ekipę LUK przed kampanią 2022/23. Siatkarz gra na pozycji atakującego, a poprzednie cztery sezony spędził w Aluronie CMC Warcie Zawiercie.

Po kampanii 2021/22, w której LUK zajął jedenaste miejsce w PlusLidze, w składzie zespołu zaszły spore zmiany. Po zakończeniu rozgrywek klub pożegnał się z ośmioma zawodnikami, sprowadzając jednak do drużyny sześciu klasowych siatkarzy.

Nowymi twarzami w lubelskiej ekipie będą: Nicolas Szerszeń (Asseco Resovia Rzeszów), Damian Hudzik (Lausanne UC – Szwajcaria), Brazylijczyk Cristiano Torelli (Vôlei Renata/Campinas – Brazylia), Marcin Komenda (Stal Nysa), Mateusz Malinowski (Warta Zawiercie) oraz Amerykanin Jeffrey Jendryk (Berlin Recycling Volleys – Niemcy).