Siatkarze LUK Lublin staną przed szansą na kolejne zwycięstwo w PlusLidze

Podopieczni trenera Dariusza Daszkiewicza do starcia z drużyną z Dolnego Śląska, przystąpią opromienieni wyjazdowym zwycięstwem w ostatniej kolejce z faworyzowaną ekipą PGE Skra Bełchatów. Skazywani na porażkę siatkarze lubelskiego beniaminka przegrywali już 0:2 w setach, jednak wyrównali stan meczu, a następnie rozstrzygnęli na swoją korzyść tie-breaka.

Dla LUK było to drugie zwycięstwo w PlusLidze. Pierwsze przyniósł bowiem pojedynek 4. kolejki z GKS Katowice, wygrany przez lublinian we własnej hali 3:0. To spowodowało, że ekipa z Koziego Grodu awansowała na jedenastą pozycję w ligowej tabeli, mając na koncie po siedmiu rozegranych meczach 6 punktów (2 zwycięstwa i 5 porażek). Lublinianie wyprzedzają obecnie trzy zespoły: Ślepsk Malow Suwałki (6 pkt.), Cerrad Enea Czarnych Radom (6 pkt.) i Stal Nysę (1 pkt.).

- Za nami jest seria naprawdę dobrych spotkań i trzeba to jasno powiedzieć. Od jakiegoś czasu nasza gra wygląda zdecydowanie lepiej, co przekłada się to także na ligowe punkty - mówi Maciej Kołodziejczyk, drugi trener LUK Lublin.