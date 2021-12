Siatkarze LUK Lublin starciem z ekipą Cerrad Enea Czarni Radom rozpoczną grudniowy maraton

Podopieczni trenera Dariusza Daszkiewcza są obecnie na fali, wygrywając trzy spotkania z rzędu. Lublinianie w ostatniej kolejce sprawili ogromną niespodziankę, pokonując w wyjazdowym starciu naszpikowaną gwiazdami Asseco Resovię Rzeszów 3:1. Drużyna z Koziego Grodu po tym triumfie awansowała na ósme miejsce w ligowej tabeli, mając po dziewięciu rozegranych meczach 11 pkt. (4 zwycięstwa i 5 porażek).

- W Rzeszowie zagraliśmy bardzo dobry mecz i w tych kluczowych momentach. to my wygrywaliśmy te decydujące piłki. Zaprezentowaliśmy dobrą grę blok-obrona, co stwarzało nam szanse do kontry. Cieszymy się bardzo z tej wygranej i zdobycia kompletu punktów - podkreśla Dariusz Daszkiewicz, trener LUK Lublin.

W konfrontacji z rzeszowianami najskuteczniejszym zawodnikiem w szeregach LUK był Bartosz Filipiak, zdobywca 24 punktów. Statuetkę MVP otrzymał natomiast Jakub Wachnik, który zapisał o pięć oczek mniej na koncie. Lubelski przyjmujący 14 punktów zdobył po atakach (ze skutecznością 67%), cztery po blokach oraz jeden z zagrywki. Do tego Kuba dołożył przyjęcie serwisu na poziomie 58℅.