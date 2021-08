Siatkarze LUK Politechniki Lublin wygrali drugi mecz w turnieju PreZero Grand Prix

Piątkowe starcie pomiędzy drużyną z Koziego Grodu i Kędzierzyna, rozpoczęło się od walki punkt za punkt (9:9). Chwilę potem lublinianie odskoczyli jednak na dwa oczka (14:12) i nie oddali już prowadzenia do końca premierowej odsłony. Znakomicie w ataku spisywali się Bartosz Filipiak i Wojciech Włodarczyk, co w efekcie przyniosło triumf LUK Politechnice 25:22.

Set numer dwa okazał się zarazem ostatnim. Do stanu po 8 trwała wyrównana walka, ale w kolejnej faize tej partii kędzierzynianie odskoczyli na trzy oczka (11:8). Od tego czasu lublinianie zaczęli grać lepiej blokiem, doprowadzając szybko do remisu po 14. Chwilę potem team trenera Dariusza Daszkiewicza wyszedł na prowadzenie 16:15, przejmując inicjatywę na boisku. Pojedynek asem serwisowym zakończył Szymon Gregorowicz.

– Jesteśmy tutaj po to, żeby się dobrze bawić, ale też lepiej poznać. Tym bardziej z mojej perspektywy, bo jestem nowy w zespole – podkreśla Bartosz Filipiak, zawodnik LUK Politechniki Lublin. – Cieszę się, że w warunkach podobnych do meczowych, mam szansę poznać chłopaków, a także poza boiskiem. W czasie tego turnieju mamy okazję spędzić więcej czasu w swoim gronie. Mam nadzieję, że nam to pomoże w dalszej części sezonu – dodaje atakujący beniaminka PlusLigi.