Siatkarze LUK Politechniki Lublin zagrają w środę wyjazdowy mecz 2. rundy Pucharu Polski ze Stalpro Błyskawica Szczecin

W środę, 4 listopada zostaną rozegrane dwa spotkania 2. rundy Pucharu Polski Mężczyzn edycji 2020/21. W jednym z nich siatkarze LUK Politechniki Lublin zmierzą się w wyjazdowym starciu z ekipą Stalpro Błyskawica Szczecin. Środowa konfrontacja rozpocznie się o godz. 18. W drugim meczu Tubądzin MOSiR Volley Sieradz zagra natomiast z BKS Visłą Bydgoszcz.

Wyniki zakończonych 7 października rund wstępnych pozwoliły na wyłonienie dwóch zespołów, które awansowały do 1. rundy rozgrywek. Oprócz Stalpro Błyskawicy Szczecin, awans uzyskał także zespół Tubądzin Volley Sieradz. Team ze Szczecina bez większych problemów wygrał w tej fazie z SPS Konspol Słupca 3:0 (25:19, 25:19, 25:23). Na tym etapie swój udział w turnieju rozpoczęły także zespoły, które na co dzień mierzą się w rozgrywkach Tauron 1. Ligi. W wyniku losowania w 1. rundzie miał zostać rozegrany zaledwie jeden mecz, pomiędzy zespołami Polskiego Cukru MKS Avia Świdnik i eWinner Gwardia Wrocław. Do starcia świdniczan i wrocławian ostatecznie nie doszło, a powodem było kwarantanna, w której znalazło się kilku zawodników ze stolicy Dolnego Śląska, po pozytywnych wynikach testów na koronawirusa. Pozostałe drużyny, w tym LUK Politechnika otrzymały wolny los, dzięki czemu swoje spotkania rozegrają dopiero w 2. rundzie, która odbędzie się właśnie 4 listopada. Tymczasem Avia otrzymała ostatecznie walkowera za mecz z wrocławianami i 8 listopada zmierzy się w 2. rundzie z Olimpią Sulęcin.

Ostatnie tygodnie to sporo zmian związanych z pojedynkami ligowymi, właściwie na każdym poziomie siatkarskich rozgrywek. Z tego powodu nie doszło też do starcia LUK Politechniki z zespołem eWinner Gwardia Wrocław w ramach rozgrywek Tauron 1. Ligi, które było planowane 2 listopada w hali MOSiR. Lublinianie ostatni ligowy mecz zagrali 24 października, pokonując gładko u siebie BAS Białystok 3:0. Teraz będą zdecydowanym faworytem potyczki w Szczecinie, choć na pewno nie mogą zlekceważyć tego rywala. Stalpro Błyskawica aktualnie rywalizuje w grupie 1 II ligi. Szczecinianie, jak na razie spisują się jednak bardzo słabo w rozgrywkach, mając po trzech rozegranych meczach tylko dwa punkty. To plasuje ich obecnie na ósmym miejscu w ligowej tabeli. Środowy rywal lublinian wygrał tylko jeden mecz w lidze, pokonując u siebie Trefla Lębork 3:2. Pozostałe dwa przegrał po 0:3, ulegając ekipom SPS Konspol Słupca i Stoczniowca Gdańsk, aktualnemu liderowi tej grupy.

- Jedziemy do Szczecina, aby zwyciężyć i w zasadzie jest to naszym obowiązkiem. Nikt nie wyobraża sobie na pewno, że mogłoby się stać inaczej. Może to być spotkanie o tyle ciężkie, że dla szczecinian będzie bardzo dużą atrakcją, zagrać z takim przeciwnikiem, jak my. Od samego początku musimy przejąć kontrolę nad tym spotkaniem i nie możemy dać rywalowi szans na nawiązanie jakiejkolwiek równej walki. Jeśli pozwolimy na dotrzymanie kroku szczecinianom, wówczas może się naprawdę ciężko grać. Jesteśmy jednak na tyle uporządkowanym i doświadczonym zespołem, więc myślę, że raczej się tak nie stanie - mówi Maciej Kołodziejczyk, szkoleniowiec LUK Politechniki Lublin. W sezonie 2020/21 po raz drugi zostanie wyłoniony zwycięstwa Pucharu Polski Tauron 1. Ligi. Oprócz pamiątkowego pucharu finaliści uzyskają awans do ćwierćfinału Pucharu Polski, w którym walczyć będą już drużyny PlusLigi. Przed rokiem pierwszy, historyczny Puchar Krispol 1. Ligi wywalczył BBTS Bielsko-Biała, który dwukrotnie pokonał Lechię Tomaszów Mazowiecki.

Program 2. rundy Pucharu Polski Mężczyzn

4 listopada

godz. 18.30 Tubądzin MOSiR Volley Sieradz - BKS Visła Bydgoszcz

godz. 18 Stalpro Błyskawica Szczecin - LUK Politechnika Lublin

BBTS Bielsko Biała - awansował bezpośrednio do 3. rundy Pucharu Polski

8 listopada

18.00 Olimpia Sulęcin - Polski Cukier MKS Avia Świdnik ZOBACZ TAKŻE:

