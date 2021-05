Siatkarze LUK Politechniki powtórzyli lubelski sukces sprzed 57 lat!

W 1964 roku awans do siatkarskiej ekstraklasy uzyskał zespół AZS Lublin. Drużyna prowadzona przez trenera Jerzego Welcza spędziła w gronie najlepszych drużyn w kraju jeden sezon. Po 57 latach sukces ten powtórzyli siatkarze LUK Politechniki, którzy za kilka miesięcy zadebiutują w PlusLidze.

- Byliśmy najlepsi w lidze. Wygraliśmy rundę zasadniczą, wygraliśmy także play-offy – mówi Grzegorz Pająk. - Pamiętam moment, kiedy przyszedłem do Lublina, gdy zaczęliśmy treningi i zacząłem marzyć o tej chwili. Wykonaliśmy okrutnie ciężką pracę, ale do końca wierzyliśmy w siebie i w zespół. To mój największy sukces. Mimo, że mam dwa złote medale mistrzostw Polski, to tutaj na ten sukces od początku pracowałem swoimi rękami. W następnym sezonie czeka nas sporo emocji i niesamowite mecze – dodaje rozgrywający LUK Politechniki.

W rundzie zasadniczej lublinianie wygrali 24 z 28 meczów. W fazie play-off wyeliminowali kolejno Mickiewicza Kluczbork (2-1), Gwardię Wrocław (2-0) i BBTS Bielsko-Biała (3-0). - Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, co udało się zrobić. Wywalczyliśmy awans dla Lublina. Nie było łatwo, ale cały zespół stanął na wysokości zadania. Każdy dołożył do sukcesu dużą cegiełkę – twierdzi trener Dariusz Daszkiewicz.