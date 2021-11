Siatkarze Polskiego Cukru MKS Avia Świdnik wrócili z Bydgoszczy z jednym punktem. Zobacz zdjęcia

Avia po przegraniu gładko pierwszego seta do 17 nie załamała się, wygrywając kolejną partię do 22. Drugi set był niezwykle wyrównany przez większą jego część, jednak przy zagrywkach Kosiby goście odskoczyli na 19:16 i wówczas szkoleniowiec bydgoszczan poprosił o czas. Miejscowi nie zdołali odrobić strat i w efekcie przyjezdni wyrównali stan meczu.

W kolejnej partii zawodnicy znad Brdy dość szybko narzucili rywalom swój rytm gry, odskakując na 9:6, a następnie 13:10 po skutecznych atakach Damiana Wierzbickiego. Team trenera Witolda Chwastyniaka robił co mógł, aby dogonić bydgoszczan, ale ta sztuka nie powiodła się, gdyż gospodarze utrzymali do końca tej części gry odpowiednią koncentrację, wygrywając pewnie do 20.

Set numer 4 toczył się ze zmiennym szczęściem dla obu drużyn, ale w końcówce serią dobrych serwisów popisał się Kosiba i goście wypracowali sobie cztery oczka zaliczki (21:17). Polski Cukier MKS Avia do końca kontrolował już grę, zwyciężając tę partię 25:21, co oznaczało, że do rozstrzygnięcia meczu będzie potrzebny tie-break.