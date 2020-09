Siatkarze Polskiego Cukru MKS Avia Świdnik zajęli trzecie miejsce podczas turnieju w Tomaszowie Mazowieckim

Pierwszą partię dość pewnie wygrali siatkarze ze Świdnika, którzy już na początku wypracowali sobie kilka oczek przewagi. Utrzymali ją do końca, wygrywając premierową odsłonę 25:18. Druga partia była już znacznie bardziej wyrównana. Praktycznie przez cały czas gra toczyła się punkt za punkt. W ostatnich akcjach więcej zimnej krwi zachowali jednak świdniczanie, zwyciężając 25:23. Białostoczanie nie zamierzali się jednak poddawać i w trzecim secie, robili co mogli, aby dotrzymać kroku rywalom. Team z lotniczego miasta podobnie, jak to miało miejsce we dwóch wcześniejszych partiach, kontrolował jednak wydarzenia na tomaszowskim parkiecie, wygrywając trzecią i zarazem ostatnią odsłonę do 16. Dzięki teamu drużyna trenera Witolda Chwastyniaka zapewniła sobie trzecie miejsce w turnieju.

W piątek w pierwszym dniu turnieju KPS Siedlce pokonał Polski Cukier MKS Avię Świdnik 3:0 (25:22, 25:21, 25:21), natomiast gospodarze - Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrała z BAS Białystok 3:1 (25:20, 25:19, 20:25, 25:19). Siedlczanie i świdniczanie rozegrały trzy dość wyrównane sety, jednak we wszystkie kończyły się triumfem zespołu KPS, który dzięki temu awansował do sobotniego finału.