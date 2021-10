Siatkarze Polskiego Cukru MKS Avia Świdnik zmierzą się na wyjeździe z ekipą BBTS Bielsko-Biała

Świdniczanie do starcia w Bielsku-Białej podejdą w znakomitych nastrojach, gdyż w poprzedniej kolejce wygrali przed własną publicznością z ówczesnym liderem, MKS Będzin 3:1. Podopieczni trenera Witolda Chwastyniaka jako pierwsi w kampanii 2021/22 znaleźli sposób na pokonanie będzinian i dzięki temu wskoczyli na fotel lidera Tauron 1. Ligi.

– Cieszymy się bardzo, że jesteśmy liderem, aczkolwiek przed nami jeszcze wiele naprawdę ciężkich spotkań, dlatego bardziej skupiamy się na konkretnych przeciwnikach, aby móc to miejsce utrzymać – podkreśla Jakub Urbanowicz, zawodnik Polskiego Cukru MKS Avia, zdobywca statuetki MVP w meczu z MKS Będzin.

– Uważam, że w tej lidze każdy przeciwnik jest bardzo mocny. Drużyna BBTS Bielsko-Biała z którym zmierzymy się w sobotę ma w swoich szeregach naprawdę dobrych i solidnych zawodników. My natomiast musimy zagrać swoją najlepszą siatkówkę, a jak to nam się uda, to jestem przekonany, że wywieziemy punkty z tego trudnego terenu – dodaje świdnicki przyjmujący, który w poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo Szwajcarii z ekipą Chênois Genève Volleyball.