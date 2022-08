Siatkarze Polskiego Cukru MKS Avii wygrali dwa sparingi z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Zobacz zdjęcia

Potyczki z drużyną Lechii Tomaszów były kolejnymi dwoma sparingami żółto-niebieskich w okresie przygotowawczym przd zbliżającym się sezonem. Kilka dni wcześniej świdniczanie spotkali się we własnej hali z reprezentacją Polski U20, przegrywając 1:4. Szkoleniowcy obu zespołów umówili się na pięć setów.

W pierwszym spotkaniu pomiędzy Polskim Cukrem MKS Avią, a Lechią drużyny rozegrały zaś pięć setów do 25 punktów każdy. Cały mecz zakończył się natomiast zwycięstwem gospodarzy 3:2 (25:20, 20:25, 25:17, 25:21, 22:25).

Z kolei druga potyczka trwała cztery partie. Pierwsze dwie padły łupem świdniczan, kolejno do 20 i 22. W trzeciej odsłonie goście wygrali do 19, jednak nie zdołali pójść za ciosem i czwarty set ponownie należał do Avii (25:17). Tym samym w całej konfrontacji znowu lepsi byli podopieczni trenera Witolda Chwastyniaka.

W dniach 30-31 sierpnia żółto-niebieskich czekają dwa kolejne sparingi z Lechią, ale tym razem w Tomaszowie Mazowieckim.