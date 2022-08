Siatkarze zagrają w hali MOSiR Bystrzyca w turnieju o Puchar Prezydenta Lublina

W piątek odbędą się dwa mecze półfinałowe. O godz. 17 na boisko wybiegną drużyny z Bielska-Białej i Radomia, natomiast dwie godziny później została zaplanowana potyczka lublinian z siedlczanami. Zwycięzcy tych pojedynków powalczą w sobotę o godz. 13 o pierwsze miejsce. Z kolei przegrani zmierzą się w tym samym dniu o trzecią lokatę (godz. 11).

Półfinałowy przeciwnik żółto-czarnych to niezwykle ambitna i młoda drużyna, która w poprzednim sezonie wywalczyła piątą lokatę na zapleczu PlusLigi. To lublinianie będą jednak zdecydowanym faworytem piątkowej potyczki. Szkoleniowcem siedlczan jest Mateusz Grabda, trener reprezentacji polskich siatkarzy w kategorii wiekowej U-20. Co ciekawe jego asystentem w kadrze biało-czerwonych jest Maciej Kołodziejczyk, na co dzień drugi trener LUK.

Dla podopiecznych trenera Dariusza Daszkiewicza będą to pierwsze mecze sparingowe w hali w okresie przygotowawczym. Dwa tygodnie temu połowa lubelskiej drużyny wystąpiła w Krakowie w trzeciej edycji letniego turnieju PreZero Grand Prix Polskiej Siatkówki 2022, wygrywając w świetnym stylu tę imprezę. Lublinianie w gronie szesnastu drużyn PlusLigi nie mieli sobie równych, pokonując w finałowym starciu ekipę PSG Stali Nysa 2:0.

Bilety na lubelski turniej dostępne są na stronie eventim.pl i kosztują 20 złotych, zarówno na piątkowe, jak i sobotnie zmagania.