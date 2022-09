Siatkarze ze Świdnika przegrywali już w setach 0:2, ale ostatecznie wygrali z MKS Będzin po tie-breaku. Zobacz zdjęcia

Będzinianie udali się do Świdnika podbudowani udanym startem ligi w Białymstoku, natomiast dla żółto-niebieskich była to inauguracja nowego sezonu.

Pierwszy set świetnie rozpoczęli gospodarze, którzy wyszli na prowadzenie 7:2. Będzinianie zdołali jednak wyrównać (12:12), aby po chwili wyjść na prowadzenie 18:15. Podopiecznym Wojciecha Serafina do końca udało się utrzymać swoją przewagę, co pozwoliło im wygrać premierową odsłonę 25:21.

W drugiej partii goście poszli za ciosem, odskakując szybko na 6:3. Co prawda świdniczanie zdołali doprowadzić do remisu 16:16 za sprawą asa serwisowego Mateusza Łysikowskiego, jednak końcowe fragmenty tej części gry ponownie należały do przyjezdnych, którzy zwyciężyli w drugim secie 25:22 i objęli prowadzenie w całym meczu 2:0.

Nie załamało to świdniczan, którzy w kolejnej partii wyszli na prowadzenie 8:5, a następnie 15:11. Goście nie byli w stanie zatrzymać świetnych ataków Łysikowskiego i team trenera Witolda Chwastyniaka był coraz bliżej triumfu w trzecim secie (21:16, 23:18). Ostatnie punkty padły po błędach w polu zagrywki Matuli i Frąca.