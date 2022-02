Siatkarze ze Świdnika wygrali, ale stracili punkt w wyjazdowym starciu z ekipą SMS PZPS Spała. Zobacz zdjęcia

Zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki byli świdniczanie, którzy przed tym meczem plasowali się w górnych rejonach ligowej tabeli, natomiast spalska młodzież na samym jej końcu. Drużyna ze Spały wiele razy pokazywała już jednak, że naprawdę potrafi dobrze grać w siatkówkę i nie można było na pewno jej lekceważyć.

Gospodarze pierwszego seta wygrali co prawda na przewagi, ale kolejne dwa padły łupem przyjezdnych i wydawało się, że komplet punktów pojedzie do Świdnika. Spalski zespół nie poddał się, wygrał czwartą partię i do rozstrzygnięcia meczu potrzebny był tie-break.

Decydujący set zaczął się od równej walki punkt za punkt (4:4), jednak za chwilę za sprawą Mateusza Siwickiego świdniczanie odskoczyli na dwa oczka (6:4). W końcowej fazie tie-breaka po kontrze Jakuba Urbanowicza goście byli w coraz lepszej sytuacji, prowadząc 10:7. Miejscowi złapali jeszcze kontakt (9:10), ale doświadczony zespół ze Świdnika nie dał się już dogonić, wygrywając tę część gry 15:11 i cały mecz 3:2.