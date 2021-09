Sieć na kulturę. Warszawska fundacja wsparła Krasnobrodzki Dom Kultury Bogdan Nowak

To bardzo potrzebny dar. Krasnobrodzki Dom Kultury otrzymał od warszawskiej Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju nowy sprzęt komputerowy. To sześć laptopów marki Lenowo. To efekt współpracy w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko-zamojskim”.