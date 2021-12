Siedem medali seniorskich mistrzostw Polski dla pływaków AZS UMCS Lublin. Brylowały nowe nabytki

Patrząc na starty przez pryzmat występów indywidualnych, najlepiej wśród lublinian zaprezentował się Bartosz Piszczorowicz, który do ekipy dołączył tej jesieni. Jego poprzednim klubem był G-8 Bielany Warszawa, a w barwach swojej nowej drużyny w Bydgoszczy wystartował po raz pierwszy. Debiut wypadł bardzo udanie, bo wywalczył cztery medale (dwa indywidualnie i dwa w sztafecie). Piszczorowicz został mistrzem Polski na dystansach 100 i 200 metrów stylem dowolnym. Na pierwszym z wymienionych ustanowił swój nowy rekord życiowy (47.18 sekundy) – Bartosz jest jednym z naszych nowych zawodników, ale mamy nadzieję, że już wkrótce będą kolejne wzmocnienia – zapowiada trener AZS UMCS Lublin, Piotr Kasperek.

Obok Piszczorowicza po złoto sięgnął grzbiecista – Kacper Stokowski. On także zasilił szeregi AZS UMCS przechodząc z drużyny warszawskiej. W rywalizacji na 50 metrów 1. miejsce zagwarantował mu wynik 23.16 sekundy, co jest nowym rekordem okręgu. Ten od 22 lat należał do Mariusza Siembidy, obecnego menedżera sekcji pływackiej AZS UMCS.