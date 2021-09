„Siema Żaki!” – pod takim hasłem i przy dźwiękach rocka będą bawić się studenci na placu Litewskim w Lublinie

Impreza wystartuje o godz. 18 w piątek na pl. Litewskim. Zaczną ją Poławiacze Pereł, którzy przedstawią spektakl-eksperyment, wyzwanie i „skok na głęboką wodę”. Następnie wystąpi Orkiestra Utalentowanych Muzycznie Córek i Synów pod batutą Tomasza Momota. Zespół jest złożony ze studentów i uczniów, głównie z lubelskich szkół i uniwersytetów. Zaprezentuje różnorodny repertuar, od muzyki rockowej aż do popularnych światowych przebojów. Rocka będzie dużo, a nawet – najwięcej w mieście, bo o 20:30 do głosu dojdzie Rockowa Scena Akademickiego Radia Centrum.

– To jest istotne, żeby przywitać studentów na wesoło. Żeby pokazać, że choć jest pandemia, że żyjemy w świecie, w którym jest pełno ograniczeń i utrudnień do bycia razem, to się jednak udaje znaleźć sposoby, żeby kultura studencka, studencka aktywność, ta radość i pasja tworzenia, przemówiły – wyjaśnia dyrektorka Chatki Żaka Izabela Pastuszko.

– Chcemy wyjść na scenę, powitać studentów i powiedzieć, że jest tu w Lublinie takie fajne miejsce, które się nazywa Akademickie Radio Centrum. Fajnie jest do nas zajrzeć, będąc żakiem, bo można zdobyć doświadczenie. I nie jest to propozycja skierowana tylko do studentów dziennikarstwa, ale do wszystkich osób, które chciałyby przeżyć jakąś niezwykłą przygodę – mówi Tomasz Kowalewicz z Radia Centrum, prowadzący koncerty w ramach Rockowej Sceny Radia Centrum. - Podczas spotkania na placu Litewskim zrobimy wszystko, by przekonać studentów, że warto nas odwiedzić.