Siła jest kobietą! II Forum Kobiecości za nami

W Dworze Anna w Jakubowicach Konińskich na II Forum Kobiecości spotkały się laureatki naszego plebiscytu Kobieca Twarz Lubelszczyzny. To był wyjątkowy dzień, pełen ogromnych emocji. Nasze laureatki udowodniły, że siła jest kobietą.

Pół roku temu, dokładnie 9 marca, rozpoczął się plebiscyt Kobieca Twarz Lubelszczyzny. Tego dnia do „Kuriera Lubelskiego” dołączony był dodatek ze zdjęciami kobiet, które zgłosiły się do naszej akcji. Kobiety mogły zgłaszać się w 4 kategoriach: córki, matki, kobiety dojrzałe oraz seniorki w zależności od tego na jakim etapie swojego życia były na moment wysyłania zgłoszenia. W trakcie trwania plebiscytu publikowaliśmy rozmowy z uczestniczkami. Zależało nam na tym, aby nasi czytelnicy mieli szanse jak najlepiej poznać przyszłe „Twarze Lubelszczyzny”. Nagrodą główną dla dziesięciu pań w każdej kategorii wiekowej, które zdobyły najwięcej głosów był udział w Forum Kobiecości oraz awans do castingu oprócz tego dla laureatek przygotowaliśmy nagrody: przepiękne, dedykowane bransoletki, zaproszenia na kolację oraz książkę. Ze względu na pandemię, która zamknęła nas wszystkich w domach, musieliśmy odwołać majowy termin Forum. Czekaliśmy długo, ale na szczęście udało się w końcu spotkać. 3 września, w Dworze Anna, odbyło się II Forum Kobiecości!

„To był wyjątkowy dzień. To co się wydarzyło przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. – mówi Edyta Pytka, dyrektor Marketingu i Reklamy „Kuriera Lubelskiego”. Panie przyjechały do nas z taką energią, otwartością, radością – te emocje zostaną z nami jeszcze na bardzo długo. Najgorsze jest to, że teraz musimy wybrać po jednej pań z każdej kategorii, która przejdzie do etapu ogólnopolskiego. Kompletnie sobie tego nie wyobrażam, każda z tych pań zasługuje na zwycięstwo.” Podczas Forum Kobiecości dla pań przygotowaliśmy warsztaty o zdrowym odżywianiu, warsztaty z wizażu oraz stylizacji, sesję zdjęciową. Tego dnia odbył się również casting, którego wyniki ogłosimy we wtorek, 8 września.

Warsztaty „Zdrowe Odżywianie” z Dorota Dietetyk

O zdrowym podejściu do diet, odżywania, odchudzania opowiedziała Dorota Hucał, właścicielka firmy Dietetyk Dorota dla której zdrowe odżywanie to pasja i styl życia. Każda z pań mogła wykonać sobie badanie składu ciała oraz uzyskać porady co robić, aby być zdrową.