Siła jest Kobietą. Wyjątkowe Forum Kobiet już za nami!

8 marca rozpoczął się plebiscyt Kobieca Twarz Lubelszczyzny. Tego dnia do „Kuriera Lubelskiego” dołączony był dodatek ze zdjęciami kobiet, które zgłosiły się do naszej akcji. Kobiety mogły zgłaszać się w 3 kategoriach: córki, matki oraz kobiety dojrzałe w zależności od tego, na jakim etapie swojego życia były w momencie wysyłania zgłoszenia. Spotkanie

Casting

Nagrody

Prelegentki:

Monika Kmiecik, makijażystka: Jestem certyfikowaną makijażystką z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Makijażem zajmuję się z pasji do tworzenia piękna, w swojej pracy skupiam się na podkreślaniu urody każdej z nas. Tworzę makijaże okolicznościowe, ślubne, do sesji zdjęciowych, a także pomagam w doborze kosmetyków. Na życzenie klientki dojeżdżam w wyznaczone miejsce, co jest niezmiernie komfortowe w dzisiejszym zabieganym świecie. W makijażu najbardziej cenię jakość i indywidualne podejście, ponieważ tylko w ten sposób możemy osiągnąć wymarzony sukces. Współpracuję z fotografem, a tworzone przez nas sesje zdjęciowe stanowią wspaniałą pamiątkę.

Dagmara Muryjas, trenerka personalna: Jestem trenerką personalną i na co dzień pracuję wyłącznie z kobietami. Wychodzę z założenia, że bycie w dobrej formie to harmonia pomiędzy zdrowym ciałem, umysłem i psychiką, dlatego należy zadbać o te 3 obszary jednocześnie. Próbuję przekonać kobiety, że bycie w formie to nie tylko odpowiednie odżywianie i regularny ruch, ale też odpoczynek, samorozwój, zabawa oraz równowaga psychiczna i dobre relacje ze sobą i innymi. Moją misją jest sprawienie, żeby jak najwięcej kobiet miało poczucie, że są ważne, piękne, atrakcyjne, wyjątkowe i żeby czuły się ze sobą dobrze.

Monika Wilkołaska, stylistka: Świadczę usługi z zakresu analizy sylwetki, analizy kolorystycznej, planowania zawartości szafy, stylizacji okazjonalnej, doradzam podczas zakupów, współpracuję w charakterze stylisty przy produkcjach reklamowych, eventach, pokazach mody, sesjach zdjęciowych oraz metamorfozach. Moim zadaniem jest stworzenie garderoby, która będzie uniwersalna, spójna, a ponadto dopasowana do sylwetki i stylu życia konkretnej osoby. Uważam, że wygląd zewnętrzny jest naszą wizytówką, a to jak się prezentujemy, w dużym stopniu decyduje o naszym sukcesie zawodowym oraz prywatnym. To, co nosimy definiuje naszą osobowość.

Barbara Mróz, psycholożka: Jestem psychologiem, socjologiem i coachem, ale przede wszystkim jestem kobietą pełną pasji i zaangażowania w to co robię. Kocham życie i nieustannie dzielę się swoją energią ze światem. Każdego dnia towarzyszę osobom w zmianie przyzwyczajeń, nawyków i postrzegania rzeczywistości. Współpracuje z ludźmi na różnych etapach kariery i o różnym typie osobowości. Spędziłam na Sali szkoleniowej kilkaset godzin, rozmawiając z ludźmi bez udawania. Bezpośrednia, otwarta rozmowa oraz szczere dzielenie się wiedzą są podstawą każdej mojej relacji.

To było wyjątkowe wydarzenie, które długo będziemy wspominać. Wszystkim Paniom życzymy samych sukcesów i wiary w siebie i swoje możliwości.