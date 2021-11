Silne wsparcie w siodle. WOT na wschodniej granicy Wojciech Pokora

Oddziały konne we współczesnych armiach charakteryzują się wysoką mobilnością w trudnych warunkach terenowych. Żołnierze na koniach mogą przemieszczać się na odległość do 50 km dziennie w warunkach, w których pojazdy mechaniczne nie zawsze sobie dają radę. Do tego mogą działać skrycie i nie potrzebują wielkiego zaplecza logistycznego.