Siostra Bieruta w rękach „Jastrzębia” i „Boruty"

Partyzanci ulokowali się na siedemnastym kilometrze szosy z Chełma do Lublina, na wysokości wsi Kamionka. Podając się za wojskową grupę operacyjną, rozpoczęli kontrolę pojazdów, które rekwirowano i odprowadzano wraz z pasażerami do pobliskich zabudowań, położonych na skraju lasu przy drodze do Pawłowa (pow. Chełm). Około godz. 15.00 zatrzymano, jadący od strony Chełma, półciężarowy amerykański Bedford. Stanisław Pakuła „Krzewina”, odpowiedzialny za kontrolę pojazdów, wyszedł na szosę i dał znak, aby kierowca zjechał na pobocze. „Komendant »Jastrząb« – wspominał Pakuła – podchodzi, a tam jakieś państwo. Komendant »Jastrząb« mówi kontrola, a pani o włosach kasztanowych mówi: jak tak można rodzinę prezydenta zatrzymywać, a »Jastrząb« odpowiedział: a my chłopcy z lasu. Pani zbladła. Była to rodzina towarzysza Bolesława Bieruta.[...] Wracali od rodziny z Chełma Lubelskiego”.

Potwierdzał to w pamiętniku brat dowódcy – Edward Taraszkiewicz „Żelazny”, który zapisał: „»Krzewina« zatrzymał i skierował na bok ładny samochód półciężarowy firmy Bakford [Bedford]. Gdy »Jastrząb« udał się do niego celem sprawdzenia kto i co w nim się wiezie, zobaczył kilka osób, które na widok oficera, w mniemaniu, że to UB, przedstawiają się jako rodzina prezydenta Bieruta. Wezwano mnie dla dokładnego sprawdzenia dokumentów i faktycznie stwierdziłem na tej podstawie, że jest to rodzina prezydenta Bieruta”.