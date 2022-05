Skrzydlate Juwenalia 2022 w Dęblinie zakończone! Zobacz zdjęcia

O godzinie 17:30 zespół RoseMerry z Rzeszowa skutecznie rozgrzał publiczność na dęblińskim stadionie. Kwiaty i Rock n’ roll to charakterystyka zespołu, która idealnie wpisała się w atmosferę panującą podczas wydarzenia. Po energicznym występie czworga przyjaciół, na scenie pojawił się lokalny zespół „Pejota”. Skład kapeli to studenci dęblińskiej Alma Mater. Przedstawili kilka coverów znanych i lubianych utworów, co doskonale zintegrowało publiczność, zachęcając do dalszej zabawy. Po muzycznym spektaklu lokalnych wirtuozów przyszła kolej na zespół „B6”. Lubelska ekipa pokazała świetną formę, mimo zakończonej przed miesiącem trasy koncertowej promującej album „Smugi”. Nie powinno to jednak dziwić – zespół ma na swoim koncie wiele nagród z ogólnopolskich konkursów przeglądów zespołów rockowych.