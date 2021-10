Śladami Lucy Wilskiej z „Rancza”. Tak wyglądają serialowe Wilkowyje w obiektywie kamer Google Street View. Sprawdź koniecznie! KS

„Ranczo” to bez wątpienia jeden z kultowych seriali w Polsce. Perypetie życiowe mieszkańców serialowych Wilkowyj (w rzeczywistości Jeruzal) do dziś można oglądać w telewizji dzięki niesłabnącej popularności. Dla prawdziwych fanów tego serialu, wszystko co związane z Wilkowyjami jest nie lada gratką. Czy zastanawialiście się, jak naprawdę wyglądała podróż Lucy Wilskiej (postać grana przez Ilonę Ostrowską) do Wilkowyj? Zapraszamy was na wirtualny spacer dzięki kamerom Google Street View. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.