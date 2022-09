Slam & spoken word już 30 września. Rusza jesienna Scena Poetycka

- Wierzymy w demokratyczność literatury, wolność do samoekspresji i ideę zaangażowania poprzez pisanie i czytanie. Naszą misją jest stworzenie otwartej i inkluzywnej przestrzeni do wyrażenia siebie, dzielenia się doświadczeniami, poznawania ludzi, kolekcjonowania inspiracji. Przy organizacji naszych wydarzeń dbamy o to, żeby każdy z uczestników i uczestniczek czuł się jak u siebie. Kieruje nami przekonanie, że czytanie i słuchanie literatury to szczególny rodzaj przyjemności, który potrafi też zmieniać ludzi na lepsze – mówią organizatorzy.