Sławinkowska: mieszkańcy protestują przeciwko planom dewelopera. Domki jednorodzinne kontra bloki

Chodzi o nieco ponad hektarową, niezabudowaną działkę przy ul. Sławinkowskiej 7a. Parcela ciągnie się do Sławinkowskiej do ul. Willowej. Otaczają ją domki jednorodzinne.

Spółka Med-Europe Trading chce wybudować tam m.in. siedem bloków. W czterokondygnacyjnych obiektach powstałoby łącznie 98 mieszkań. Okoliczni mieszkańcy protestują przeciwko tym planom.

– Ta inwestycja to 100 mieszkań czyli ok. tyle ile razem jest wszystkich domów na ulicach: Uroczej, Platanowej, Jabłoniowej, Osikowej i Skalistej – wskazują.

Mieszkańców wspierają miejscy radni i to zarówno z opozycji jak i koalicji. – Wyrażenie zgody na zmianę charakteru zabudowy wprowadzi bałagan urbanistyczny, a przecież po to mamy służby i wydziały, aby czuwały nad utrzymaniem porządku i ładu w zakresie architektoniczno-urbanistycznym na terenie miasta – podkreśla radny Stanisław Brzozowski w interpelacji do prezydenta Lublina.