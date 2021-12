Śledczy z Kraśnika na tropie przetwórni z Annopola

Ukraiński milioner i przelewy z Cypru

Od blisko roku działalność ukraińskiego biznesmena budzi coraz więcej kontrowersji. Mimo to, wielu przedsiębiorców dostarczało owoce do jego zakładów, w tym tego w Annopolu. Jednak ostatnio dostawców obsługiwała tam już nie T.B. Fruit, lecz spółka, która wydzierżawiła przetwórnię - Alivare. Według przedsiębiorców, którzy czują się oszukani przez spółki Barszczowskiego, nowa firma powstała wyłącznie po to, by uniknąć narastających zobowiązań T.B. Fruit.