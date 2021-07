Słoneczne jezioro Firlej na Instagramie. Zobacz najpiękniejsze zdjęcia w sieci! [8.07.2021]

NOWE Jezioro Piaseczno. Idealne nie tylko do nurkowania! Zobacz najpiękniejsze zdjęcia instagramerów

Na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim jest sporo zbiorników wodnych. Jezioro Piaseczno położone w powiecie łęczyńskim (gm. Ludwin) jest jednak wyjątkowe. Należy do najczystszych jezior w kraju (pierwsza klasa czystości wody). Akwen charakteryzuje się najwyższą na Pojezierzu przejrzystością wody (ok. 5 m) - idealnie nadaje się do nurkowania. Swoją nazwę zawdzięcza piaszczystemu dnu.