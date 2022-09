„Słowa dotrzymałem. Teraz ja mam wyzwanie dla kibiców”. Gonçalo Feio przed meczem z Siarką

– Mówiłem, że kibice nie będą musieli czekać na efekty mojej pracy trzy czy cztery miesiące. Słowa dotrzymałem. Teraz ja mam wyzwanie dla kibiców. Nie chcę czekać dwa czy trzy miesiące, żeby ich poczuć na stadionie. Chcę czuć ich już w sobotę. Mają tu z nami być, wspierać i być dwunastym zawodnikiem – mówi przed starciem z Siarką Tarnobrzeg (sobota, godz. 17:00) Portugalczyk.

W pierwszym oficjalnym spotkaniu pod jego wodzą lublinianie pokonali Hutnika Kraków 3:1.

– Chcę pogratulować moim zawodnikom, że uwierzyli w ten projekt i dostosowali się do tego, co chcemy robić i jak chcemy grać. Nie było żadnych wątpliwości – komentował szkoleniowiec Motoru na pomeczowej konferencji. – Temat tego meczu zamkniemy we wtorek – dodawał. Jakie wnioski końcowe wyciągnął trener? – Przeciwnicy grali między naszymi liniami więcej niż byśmy tego chcieli. Jeśli chodzi o zamknięcie środka pola, to musimy zrobić krok do przodu. Przez pierwsze 35 minut dominowaliśmy, ale my chcemy zwiększyć ten okres. Rozmawialiśmy o tym, jak to robić i dlaczego to nie udało nam się w Krakowie – wyjaśnia. – Kontrolę meczu można mieć z piłką lub bez niej. W tym tygodniu pracowaliśmy też nad tym, jak dokonać tego w tej drugiej sytuacji – uzupełnia.