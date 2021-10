Smart Home, czyli konkrety czy gadżety

Początkowo automatyka w budynkach ograniczała się przede wszystkim do sterowania podstawowymi funkcjami domu. Zaliczały się do nich między innymi oświetlenie, ogrzewanie, czy otwieranie bram. Do ich obsługi stosowano wiele niezależnych od siebie systemów, dostarczanych przez producentów poszczególnych urządzeń. Z czasem jednak ilość urządzeń potrzebnych do sterowania dostępnymi w domu funkcjami zaczęła niebezpiecznie wzrastać. Doszło do tego, że zamiast poprawiać jakość życia, powodowała piętrzenie się pilotów i innych sterowników, których obsługa stała się zwyczajnie problematyczna. Sytuacja poprawiła się wraz z rozwojem smartfonów. Umożliwiły one przeniesienie wielu sterowników do jednego urządzenia i tworzenia dedykowane urządzeniom aplikacji. Jednak i to nie rozwiązywało do końca problemu. Wszystko przez to, że podobnie jak wcześniej z pilotami, obsługa szerszego zakresu automatyki w budynkach wiązała się z koniecznością korzystania z wielu różnych aplikacji. Dla użytkowników to rozwiązanie stanowiło dużą barierę. A przecież głównym atutem systemów Smart Home jest podniesienie komfortu życia domowników. Jednak ilość aplikacji to nie jedyny minus tego rozwiązania. Sterowanie za ich pomocą wymagało najczęściej dostępu do Internetu, a z tym nadal jest różnie. Dostęp do sieci bywa kłopotliwy szczególnie w bardzo popularnych dziś lokalizacjach, czyli na obrzeżach miast.