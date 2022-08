Smartfony, hipisi i Koziołek. Tak dziewczyny z Kaliny uwspółcześniły obraz znanego impresjonisty

Obraz „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” Paula Gaugin, francuskiego malarza, ma 124 lata. I właśnie tyle czasu musiał czekać, aż ozdobi go charakterystyczny dla Lublina Koziołek. Nie jest to zresztą pierwsza oznaka twórczej inwencji uczestniczek warsztatów artystycznych prowadzonych w „Odeonie”. Spod 11 pędzli wyszły m.in. siedzące przy ognisku dzieci kwiaty z własnym kolorowym vanem, modelka pozująca do zdjęcia i młodzieniec w sportowym stroju, który wzgardził owocem z biblijnego drzewa poznania dobra i zła na rzecz starej dobrej piłki do kosza.

– Naszym zadaniem było opowiedzieć oprac Paula Gaugin, ale swoimi słowami – mówi Zuzia, jedna z artystek.