Śmiertelny wypadek na trasie Lublin-Łęczna. Nie żyje 40-letni kierowca dostawczaka

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (26 lipca) ok. godz. 17.40. Na drodze krajowej nr 82 łączącej Lublin i Łęczną, w miejscowości Zofiówka pojazd dostawczy marki Renault z niewyjaśnionych przyczyn wjechał do rowu. Interweniowały służby ratunkowe.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący busem zjechał na przeciwległy pas jezdni, wjechał do rowu, a następnie uderzył w drzewo i dachował. W wyniku poniesionych obrażeń 40-letni mieszkaniec gminy Wólka poniósł śmierć na miejscu.

Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łęcznej. Wprowadzony został ruch wahadłowy.

Policjanci prowadzą na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora.

Przewidywany czas utrudnień to 3 godziny.