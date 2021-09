Smoluchowskiego połączy się z Zemborzycką, a przy Deszczowej staną mieszkania. Zmiany w planach zagospodarowania Lublina

Mieszkania na Szerokim, nowa droga zbiorcza na Dziesiątej – ok. 22 ha terenów dostanie nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miasto wyłożyło do publicznego wglądu projekty dokumentów określających przeznaczenie terenów w dwóch obszarach Lublina.

- Sporządzenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Zemborzyckiej i Smoluchowskiego oraz określenie wskaźników dotyczących zagospodarowania, a także użytkowania terenów, pozwoli na ochronę terenu niezbędnego do realizacji planowanej sieci dróg – wyjaśnia Małgorzata Żurkowska, z-ca dyrektora Wydz. Planowania UM Lublin.

Projekt planu obejmuje tereny o powierzchni ok. 12 ha. Jednym z głównych elementów nowego planu jest wyznaczenie przebiegu przedłużenia ul. Smoluchowskiego. Obecnie ulica kończy się skrzyżowaniem z ul. Herberta. Miejscy planiści chcą jednak aby łączyła się z ul. Zemborzycką. To oznacza konieczność przedłużenia ul. Smoluchowskiego o ok. 800 metrów.