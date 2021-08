SMS-em przypomną o niezapłaconym podatku. Dla Lublina to „gra” o dziesiątki milionów

Podatki i opłaty lokalne to jeden ze źródeł dochodów miasta. Sam podatek od nieruchomości ma przynieść w tym roku do kasy ratusza 50 mln zł. Podatek rolny to kolejny 1 mln zł, a od środków transportu – 3 mln zł.

– Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, mają możliwość otrzymania informacji o niezapłaconej racie podatku SMS-em lub e-mailem – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza. – Zapłata zaległości po otrzymaniu powiadomienia, a przed pisemnym upomnieniem, chroni przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. By odbiór takiego powiadomienie był możliwy, konieczne jest wyrażenie zgody na jego otrzymywanie. Wypełniony druk zgody można przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta.