Sobotnie koncerty podczas festiwalu Kazimiernikejszyn. Zobacz zdjęcia

NOWE Za luksus trzeba płacić. Oto najdroższe mieszkania do kupienia w Lublinie. Te kwoty przyprawiają o zawrót głowy! Zobacz

Choć ceny mogą przyprawić o zawrót głowy, to jedno jest pewne: marzenia są po to by je spełniać! Przejrzeliśmy oferty sprzedaży mieszkań w Lublinie opublikowane w serwisie www.otodom.pl. Usiądźcie wygodnie - ich ceny przekraczają milion złotych! Ile kosztuje najdroższe mieszkanie w stolicy województwa lubelskiego? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.