Sobotnie mecze 37. kolejki sezonu 2020/21 w IV grupie III ligi. Zobacz zdjęcia

Trzeciej porażki w sezonie doznała Wisła Puławy. Biało-niebiescy mają już zagwarantowany awans do wyższej klasy rozgrywkowej, więc wyjazdowa strata kompletu punktów z rezerwami Cracovii nie zmieni ich sytuacji w tabeli. Wygrana była natomiast bardzo potrzebna krakowianom, którzy walczą o utrzymanie. Do 60. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Później do siatki dla gospodarzy trafił Vinicius Dias, a w końcówce spotkania samobójczego gola zanotował Karol Czelny.

Cracovia II - Wisła Puławy 2:0 (0:0)

Bramki: Dias 60, Czelny 83 (samobójcza)

Cracovia: Wilk - Zaucha, Jarzynka, Strózik (89 Nowicki), Budziński, Stachera, Bracik, Ożóg (90+ Malisz), Wiśniewski, Vinicius Dias (90 Biernat), Vestenicky. Trener: Piotr Giza

Wisła: Kołotyło - Cheba (46 Brągiel), Pielach, Wiech, Cyfert, W. Puton (76 Szymanek), Kondracki (61 Skałecki), Zając (85 Kiczuk), Ednilson Furtado (85 Gałązka), Czelny, Paluchowski. Trener: Mariusz Pawlak