Solidarna Polska: Unia Europejska szantażuje polskie samorządy

- To nie jest spór o uchwały i stanowiska. To spór o to, czy w Polsce ma być demokracja czy eurokracja – tak poseł Jan Kanthak komentuje poniedziałkową (27 września) decyzję sejmiku województwa lubelskiego, który zmodyfikował swoje stanowisko z 2019 roku dotyczące LGBT. W przyjętym przez radnych dokumencie nie ma już słowa o LGBT. Tym razem radni skupili się na apelu o poszanowanie podstawowych praw i wolności oraz konstytucyjnych gwarancjach ochrony rodziny i szkoły.

Zmiana to konsekwencja nacisków Komisji Europejskiej, która groziła utratą części unijnych funduszy m.in. dla województwa lubelskiego. Zdaniem opozycji Lubelszczyzna może stracić 26 mln euro z programu React-EU, który ma zostać przeznaczony na walkę ze skutkami pandemii.

Poniedziałkowa decyzja radnych nie podoba się politykom Solidarnej Polski. - Samorządowców zmuszono do zmiany lub uchylenia swoich stanowisk, które mają na celu ochronę rodziny i sprzeciwianie się ideologii gender – twierdzi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który we wtorek (28 września) wspólnie z Sebastianem Trojakiem, członkiem zarządu województwa lubelskiego mówił o konieczności przeciwstawienia się takim postawom.