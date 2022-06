SP nr 3 w Puławach ściga się z czasem. Ma tydzień na uzbieranie 4 milionów zł

– Nasze boisko jest w opłakanym stanie i nie można go bezpiecznie używać. Jak mamy zachęcać dzieci do sportu, kiedy nie ma odpowiedniego zaplecza? – pyta Katarzyna Dorosz-Dębska, członkini rady rodziców SP nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach. – To absurdalne, żebyśmy my, rodzice, zbierali pieniądze na boiska i salę i w ten sposób ratowali 12 mln, które inaczej przepadną.