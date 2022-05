Spacer z przewodnikiem po Ogrodzie Botanicznym UMCS. "O drzewach w wierzeniach i zwyczajach ludowych" Małgorzata Genca

Za nami edukacyjny spacer z okazji Nocy Muzeów, który odbył się w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Podczas wydarzenia, zatytułowanego "O drzewach w wierzeniach i zwyczajach ludowych" uczestnicy mogli dowiedzieć się m. in. dlaczego leszczyna uważana była za drzewo magiczne, co symbolizowały brzoza, kasztan, a co orzech włoski czy jabłoń. Poznali także wiele ciekawostek dotyczących ludowych obrzędów i podań o drzewach. Aby zobaczyć galerię ze spaceru, kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.