Spacerem po wiosennej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. Zieleni tu nie brakuje! Zobacz zdjęcia

Majowy spacer po Felinie. Pięknie kwitnące kwiaty! Zobacz zdjęcia

Ta dzielnica mieszkaniowa i akademicka położona we wschodniej części Lublina przy trasie do Świdnika powstała na dawnych terenach folwarku Tatar, które caryca Katarzyna Wielka nadała hrabiemu Adamowi Ożarowskiemu. Późniejszym właścicielem ziem był Emanuel Graff. Nadał tej ziemi nazwę od swojej żony Feliksy. Dzisiejszy Felin ma powierzchnię niespełna 7 km kwadratowych i zamieszkuje go ok. 9 tys. mieszkańców. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.