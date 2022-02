Sparingowy mecz na szczycie ekstraligi kobiet dla Górnika. Łęcznianki pokonały w Łodzi skromnie UKS SMS

– Co prawda nie podchodzimy do tego spotkania w jakiś szczególny sposób, ale na pewno jest ono dla nas istotne. Planujemy zagrać jedenastką zbliżoną do rozgrywek ligowych, ale nie zamierzamy też odkrywać wszystkich kart – przyznawał, trener Robert Makarewicz cytowany przez klubowy portal. – Przygotowania przygotowaniami, ale końcówka rundy mówiła sama za siebie: SMS nieco spuścił z tonu, ale grając u siebie, nawet w meczu kontrolnym, na pewno będzie chciał narzucić swój styl gry. My również będziemy mieli określone założenia. Chcemy być o pół roku mądrzejsi niż w trakcie ostatniego sparingu czy starcia o punkty z drużyną z Łodzi i pokazać, że nieprzypadkowo zajmujemy pierwsze miejsce w lidze. Wyjdziemy na ten mecz z podobnym nastawieniem jak na spotkanie o punkty – dodawał szkoleniowiec.

W pierwszej połowie obydwie ekipy toczyły zacięty bój, w którym praktycznie nie było klarownych okazji do zdobycia goli. Dopiero w końcówce na strzał zdecydowała się Oliwia Rapacka, ale piłka przeszła tuż obok słupka bramki gospodyń.