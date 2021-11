Śpiulkolot, boomer, foliarz, a może essa? Trwa głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2021. Sprawdź, czy wiesz co mówi Twoje dziecko OPRAC.: Redakcja

Trwa głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2021. Plebiscyt organizowany jest już od pięciu lat przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Pierwszy etap został już rozstrzygnięty, a teraz nadszedł czas na wybór zwycięzcy spośród finałowej dwudziestki! Niektóre z tegorocznych propozycji mogą Was bardzo zaskoczyć! Sprawdź, czy wiesz co mówi Twoje dziecko! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.