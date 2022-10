Spójrz inaczej na „Gwiaździstą noc”. Wyjątkowa wystawa ponownie w Lublinie

Pałac Czartoryskich w samym centrum Lublina zamieni się w wielką trójwymiarową galerię. W sobotę i niedzielę (8 i 9 października) do miasta ponownie zawita wystawa „Impresjoniści i postimpresjoniści w 3D”.

Martwa natura, pejzaże, portrety, Claude Monet, Vincent Van Gogh, Auguste Renoir – to tylko część tego co na nas czeka. Zainspiruj się sztuką największych artystów, zobacz jakie piękno ujęli na swoich dziełach. Podczas wystawy przekonasz się jak bawiono się głębią i kolorami, dostrzeżesz jak wszystko jest w nieustannym ruchu, mimo że czasami jest to tylko „martwa natura”.

Na własne oczy będzie można obejrzeć dzieła największych malarzy tego nurtu. Dzięki wykorzystaniu techniki 3D, obrazy zyskały jeszcze większą głębię i ekspresję, a to tylko podkreśla mistrzowski kunszt artystów.

Wystarczy założyć specjalne okulary i przenieść się w ten kolorowy świat. Wystawa czeka na odwiedzających w najbliższy weekend w Pałacu Czartoryskich na placu Litewskim. Zwiedzanie trwa około godziny i rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem. Organizatorzy proszą o przyjście około 15 minut wcześniej niż godzina podana na bilecie.