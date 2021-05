Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Lublinie? Krzysztof Żuk: „Jesteśmy zainteresowani współpracą” Aleksandra Dunajska-Minkiewicz

Tanie mieszkania na wynajem z opcją wykupienia – to nowy rządowy pomysł pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Władze Lublina podjęły właśnie rozmowy z państwową instytucją odpowiedzialną za realizację tego programu. A co z Mieszkaniem Plus?