Spór o kury w gminie Dubienka. Ferma drobiu to szansa na rozwój czy zagrożenie dla środowiska naturalnego?

Dubienka to jedna z najbiedniejszych gmin w powiecie chełmskim. Do tej pory nie było tu żadnych firm, które mogłyby dać zatrudnienie okolicznym mieszkańcom. Taka szansa pojawiła się, kiedy firma StoFarm z Karczewa, zajmująca się produkcją mięsa drobiowego, wybudowała 4 kurniki w miejscowości Uchańka. W miejscu tym kiedyś funkcjonował PGR, była tu chlewnia, był też chów indyków i kaczek. Docelowo firma planuje wybudować jeszcze 13 kurników.

Jak się okazało ta inwestycja nie wszystkim się podoba. Do naszej redakcji trafił list, w którym pan Adam, rzekomo jak twierdzi w imieniu wielu mieszkańców wsi Uchańka sprzeciwia się rozbudowie fermy. Wystosowana też została petycja z zebranymi podpisami mieszkańców, która trafiła również m.in. do władz gminy Dubienka.

- Pochodzę ze wsi Uchańka położonej malowniczo nad rzeką Bug. Wieś Uchańka została spopularyzowana jako okolica spokojna i rekreacyjna, o dużych walorach naturalnych, takich jak lasy, bliskość Bugu. Jest też w większości położona na terenach należących do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jest to mała wioska, która wkrótce może stać się miejscem nienadającym się do normalnego życia, a jej perspektywy rozwoju zostaną przekreślone na wiele lat – pisze pan Adam.