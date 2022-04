Sposób na „fałszywy link" wciąż skuteczny. Mieszkaniec Świdnika stracił 28 tysięcy złotych

Sytuacja wyszła na jaw w minioną środę (20 kwietnia), kiedy do świdnickiej komendy zgłosił się 52-letni mieszkaniec miasta. Zeznał on, że został oszukany w Internecie podczas próby sprzedania przedmiotu na popularnym portalu ogłoszeniowym.

Według relacji pokrzywdzonego, jakiś czas po wystawieniu przez niego odkurzacza napisał do niego potencjalny kupiec, który poprosił o zakup z możliwością wysyłki. Następnie otrzymał od tej osoby link, który przekierował go na fałszywą stronę logowania do bankowości elektronicznej. Niestety, 52-latek nie zorientował się, że link jest fałszywy i wypełnił formularz swoimi danymi.

Za pomocą udostępnionych przez pokrzywdzonego danych oszuści dostali się na konto bankowe mężczyzny, skąd wypłacili prawie 28 000 złotych oraz zaciągnęli kredyt na 30 000 złotych.