Spowodował wypadek, w wyniku którego zmarła 10-latka. Obywatel Mołdawii aresztowany

Do zdarzenia doszło we wtorek (23 sierpnia) w miejscowości Sławatycze Kolonia (powiat bialski) na drodze krajowej nr 63. Podróżujący z żoną i dwójką dzieci 35-letni obywatel Mołdawii zignorował znak „STOP” i doprowadził do zderzenia z przepisowo jadącym audi. Audi jechał 46-letni mężczyzna ze swoją 10-letnią córeczką.