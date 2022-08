Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze w województwie lubelskim. Aktualna mapa burzowa na jutro (poniedziałek, 29.08)

Podczas burzy lepiej nie wychodzić z domu. Warto zamknąć wszystkie okna i drzwi w domu, wyłączyć urządzenia elektryczne oraz wypiąć je od gniazdek, odłączyć kabel internetowy od komputera i antenę satelitarną od telewizora. Jeśli burza zaskoczy nas, kiedy będziemy na dworze to lepiej nie chować się pod drzewami oraz pod wiatami autobusowymi i tramwajowymi. Można schronić się w samochodzie, jeśli jest zaparkowany w bezpiecznym miejscu oraz pod wiaduktem, mostem i inną stałą konstrukcją.

Jak zachować się podczas burzy?

Burza jest zjawiskiem meteorologicznym, podczas którego mogą wystąpić intensywne opady deszczu, gradu lub śniegu w towarzystwie często silnego wiatru oraz wyładowań elektrycznych. Mogą to być pioruny z błyskawicami i grzmotami. W Polsce sezon burzowy rozpoczyna się już w kwietniu i może trwać do września. Warto wiedzieć, jak zachować się podczas burzy, aby w tym czasie czuć się bezpiecznie.

Jak zachować się podczas burzy, kiedy jesteśmy w domu?

zamknąć wszystkie okna i drzwi

wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i wypiąć je z gniazdek

odłączyć kabel internetowy od komputera i antenę satelitarną od telewizora

wynieść z balkonu lub tarasu wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stwarzać ewentualne zagrożenie podczas burzy

jeżeli posiadamy zwierzęta domowe na zewnątrz to warto zapewnić im schronienie w domu

zaopatrzyć się w alternatywne źródło światła (latarka, świece) w razie przerwy w dostawie prądu, wodę, niezbędne lekarstwa oraz przenośne radio na baterie

nie dotykać metalowych przedmiotów w domu, kranów i kaloryferów

Jak zachować się podczas burzy, kiedy jesteśmy poza domem?

unikać otwartych przestrzeni

unikać wysokich obiektów, w które może trafić piorun

nie chować się pod drzewami

nie chować się pod wiatami autobusowymi i tramwajowymi

nie stawać pod słupami i liniami energetycznymi

można schować się pod mostem, wiaduktem lub inną stałą konstrukcją

można schować się w samochodzie, jeżeli jest on zaparkowany w bezpiecznym miejscu

można schować się w rowie lub innym najniższym punkcie na otwartej przestrzeni

nie wolno kłaść się i siadać bezpośrednio na ziemi

kiedy stoimy na ziemi to warto odizolować się plecakiem, kucnąć i złączyć nogi, aby zwiększyć możliwość uniknięcia porażenia piorunem

na wszelki wypadek lepiej nie rozmawiać przez telefon w czasie burzy

unikać wody, ponieważ jest ona dobrym przekaźnikiem prądu

nie dotykać i odsunąć się od metalowych urządzeń oraz przedmiotów

unikać biegania w czasie burzy

nie stać w dużej grupie osób, lepiej zachować większą odległość od innych ludzi

Co robić podczas burzy?

Wiele osób boi się burzy i odczuwa strach podczas trwania tego zjawiska atmosferycznego. Warto na ten czas znaleźć sobie zajęcie, aby nie myśleć o tym, co dzieje się na zewnątrz. Jest to również dobry pomysł,jeśli zwyczajnie chcemy zająć czymś swoje myśli podczas burzy lub łapie nas nuda, kiedy jesteśmy uziemieni w domu. Sprawdźmy, co można robić podczas burzy:

granie w gry planszowe

czytanie książki

prace plastyczne

rozmowa z domownikami

porządki w szafie

sen

Pierwsza pomoc przy porażeniu piorunem