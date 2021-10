Sprytny senior z Lublina. 81-latek nie dał się zastraszyć rabusiowi, a później sam go namierzył

Do zajścia doszło w sobotę przy ul. Antoniego Gębali w Lublinie. 81-latek wracał z zakupami do domu. Wtedy podbiegł do niego młody mężczyzna, który zażądał od seniora oddania pieniędzy. By wyegzekwować swoje żądanie, wyciągnął z kieszeni nóż i zaczął zbliżać się w kierunku poszkodowanego.

Napastnik nie przewidział jednak reakcji seniora. Starszy mężczyzna zachował zimną krew i zaskoczył rabusia mówiąc, że „przecież się znają”. Słysząc te słowa przestępca upuścił nóż i uciekł z miejsca zdarzenia. 81-latek ze spokojem wrócił z zakupami do domu, po czym postanowił samodzielnie poszukać napastnika.