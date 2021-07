Stadion lekkoatletyczny powstanie przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie

- Do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu aplikowaliśmy o wsparcie pod koniec marca w ramach programu „Sportowa Polska”. Z miejsca zabieramy się do działania i rozpoczynamy prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej - mówi Jakub Banaszek, prezydent Chełma.

Projekt stadionu lekkoatletycznego obejmuje budowę bieżni okrężnej czterotorowej o długości 400 m wraz z bieżnią prostą sześciotorową o długości 130 metrów, których nawierzchnia zostanie wykonana z tworzywa poliuretanowo-gumowego.

Wewnątrz zaprojektowano arenę centralną, na której znajdą się m.in.: trawiaste boisko do piłki nożnej, rzutnia dyskiem, młotem, oszczepem oraz do pchnięcia kulą, a także skocznie do skoku o tyczce, wzwyż i w dal. Obok bieżni zaprojektowana została trybuna na 100 miejsc, przewidziano również budowę kontenerów magazynowych na sprzęt sportowy.