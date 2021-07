Stało się! Motor Lublin pokonał GKM Grudziądz i pierwszy raz w historii pojedzie w fazie play-off PGE Ekstraligi (ZDJĘCIA)

Do meczu z GKM lublinianie przystąpili 24 godziny po wygranej na MotorArenie. Była to dobra okazja do rehabilitacji za nieudany występ przeciwko Apatorowi dla Jarosława Hampela i Krzysztofa Buczkowskiego. - Wczorajszego spotkania na pewno nie zaliczą do udanych, ale liczę, że na swoim torze się zrewanżują. Drużyna jest bardzo skoncentrowana i wszystkim zależy, żeby rozstrzygnąć mecz na naszą korzyść – mówił w rozmowie z Eleven Sports Maciej Kuciapa, trener Motoru.